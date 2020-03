Attività consentite e proibite a Medolla per l’ordinanza Coronavirus, l’elenco

Attività consentite e proibite a Medolla per l’ordinanza Coronavorus, l’elenco. Facendo riferimento al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto in data 1 marzo 2020, il Comune di Medolla fa sapere che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del Coronavirus, nessun comune della Regione Emilia Romagna è considerato zona rossa e le misure adottate sono quelle previste nell’articolo 2 del Decreto.

✅ saranno aperti il centro diurno servizio anziani e il servizio assistenziale domiciliare

✅ la biblioteca comunale sarà aperta per il solo servizio di prestito e restituzione libri

✅ l’attività della scuola di musica sarà garantita soltanto per le lezioni individuali

✅ saranno consentiti gli allenamenti sportivi (presso centri sportivi, palestre pubbliche e private), gli eventi e le competizioni sportive soltanto all’interno di impianti utilizzati a porte chiuse

✅ l’apertura dei luoghi di culto (chiese) sarà condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e garantendo la possibilità di rispettare la distanza di un metro tra i frequentatori

✅ il mercato settimanale si svolgerà regolarmente

✅ le attività di ristorazione e i bar continueranno la loro attività con l’accortezza che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e con il rispetto della distanza di almeno un metro tra i clienti

✅ tutte le attività commerciali continueranno la loro attività evitando assembramenti di persone e garantendo ai clienti la distanza minima di almeno un metro.

ATTIVITA’ NON CONSENTITE A MEDOLLA DAL 2 ALL’8 MARZO

❌ sospensione dei servizi educativi dell’asilo nido e dell’infanzia, nonché della frequenza delle attività didattiche degli alunni nelle scuole di ogni ordine e grado

❌eventi sportivi con presenza di pubblico (campionati, tornei e competizioni)

❌manifestazioni ed eventi di carattere non ordinario (sia in luogo pubblico che privato) a carattere culturale, ludico, sportivo

❌i viaggi di istruzione, le visite guidate e le uscite didattiche programmate dalle scuole di ogni ordine e grado sono sospese fino al 15 marzo.

➡️ Si ricordano le norme igienico sanitarie contenute nel Decreto Ministeriale che le persone sono chiamate a rispettare:

1. Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani

2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute

3. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani

4. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce

5. Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritte dal medico

6. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro e alcol

7. Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o se si assiste persone malate.

L’amministrazione comunale rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti, nel rispetto delle disposizioni sull’accesso agli uffici.

Si ricorda che per ricevere informazioni e indicazioni sul Coranavirus è attivo un numero unico regionale: 800.033.033.

