Azienda USL di Modena: Punti di prenotazione e assistenza di base e Uffici relazioni con il Pubblico AUSL, solo orari mattutini

Alla luce della riduzione dell’accesso da parte dei cittadini ai Punti unici di prenotazione e assistenza di base (CUP e SAUB) e agli Uffici relazioni con il pubblico (URP) presenti nei sette distretti sanitari, l’Azienda USL comunica che da giovedì 12 marzo e fino al prossimo 4 aprile, gli sportelli effettueranno solo il consueto orario mattutino, da lunedì a venerdì.

Sono dunque confermate le normali aperture, ad eccezione dei pomeriggi e del sabato mattina (dove solitamente previsti), fasce orarie in cui gli sportelli saranno chiusi.

Ciò consente all’Azienda USL di riorganizzare l’attività amministrativa in linea con le misure restrittive nella circolazione delle persone nella Provincia di Modena, e con il preciso obiettivo di contribuire alla diminuzione della mobilità, rimodulando al contempo le mansioni degli operatori in altre attività funzionali all’Azienda in questo momento emergenziale.

Si precisa inoltre che il CUP dell’Ospedale di Baggiovara in questo periodo è chiuso al pubblico.

L’Azienda USL ricorda che è opportuno privilegiare i canali di contatto telefonici e digitali recandosi agli sportelli (ma anche presso le Farmacie) solo se non è disponibile un’alternativa. Si riportano di seguito alcuni riferimenti utili.

Per prenotare o disdire visite ed esami:

Numero verde 800 239123 (lun-ven 8-18, sab 8-13; per disdire 24h/24)

FSE (www.fascicolo-sanitario.it)

www.cupweb.it

App ER Salute

Per alcune pratiche di assistenza di base:

I moduli di richiesta sono disponibili su www.ausl.mo.it/modulistica e possono essere trasmessi direttamente via email a sportelloonline@pec.ausl.mo.it

