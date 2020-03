Bargi (Lega): “Emergenza Coronavirus, cittadini senza un euro”

BOLOGNA, 28 MARZO 2020 – “L’emergenza, da sanitaria ed economica, è pronta a deflagare sul piano sociale: la Regione si attivi immediatamente per fissare protocolli con gli istituti di credito per l’anticipazione della Cassa integrazione guadagni”. Stefano Bargi, consigliere regionale della Lega, sollecita la Giunta guidata da Stefano Bonaccini, perché “esitare, tentennare o perdere tempo, oggi significherebbe acutizzare un problema sociale che già in qualche parte del paese sta ribollendo ed è pronto a deflagare”. L’esponente del Carroccio fa riferimento al fondo di 38 milioni stanziato dalla Regione per la Cassa integrazione in deroga, cui possono accedere tutti i datori di lavoro privati, di ogni settore produttivo, che non abbiano accesso agli ammortizzatori ordinari.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017