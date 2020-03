A Bastiglia un contagiato da Coronavirus

A Bastiglia un contagiato da Coronavirus. Lo rende noto la sindaca Francesca Silvestri.

“Nell’ambito delle indagini epidemiologiche relative al coronavirus è stata confermata una positività in una persona residente nel territorio comunale di Bastiglia, che si trova attualmente ricoverato. I protocolli sanitari previsti sono stati regolarmente applicati, i contatti sono in corso di individuazione e verranno collocati in isolamento domiciliare, seguiti dalle strutture sanitarie preposte.

Ai cittadini non coinvolti dall’indagine epidemiologica in corso non è richiesta alcuna particolare misura se non quella di attenersi alle indicazioni ministeriali e regionali per una corretta prevenzione, a protezione di sé stessi e degli altri”

“Vorrei – spiega la sindaca – fare i migliori auguri di guarigione alla persona coinvolta e alla famiglia e al tempo stesso rincuorare i cittadini che stanno vivendo momenti di apprensione. Invito tutti a rimanere uniti e rispettare le indicazioni diffuse in questi giorni con la massima responsabilità. Vi terremo informati rispetto agli aggiornamenti del caso giorno per giorno”

