LUNEDì 30 MARZO 2020 – A Bomporto il primo decesso per Coronavirus.

E’ quanto emerge dal report dell’Ausl di Modena che ga il punto sull’espansione del contagio del virus. In regione oggi ci sono stati in totali 451 nuovi contagi, e nel modenese sono 41 (leggi il report completo). Il virus sembra rallentare la sua corsa impetuosa, anche se tutto ciò è funestato dalla notizia dei 95 nuovi decessi in tutta l’Emilia -Romagna, di cui 14 nella provincia di Modena.

La Bassa da un tributo pesante a questa terribile conta, con due decessi a San Felice sul Panaro, uno a Bomporto e uno a Cavezzo.

A Bomporto lunedì 30 marzo non ce l’ha fatta un uomo di 91 anni. E’ il primo caso registrato nella cittadina modenese.

Il cordoglio del sindaco, Angelo Giovannini

CON TRISTEZZA ANNUNCIO

UN DECESSO BOMPORTESE

Ho sperato fino ad oggi di non dover mai scrivere questo post, invece, purtroppo, questo momento è arrivato. Oggi Bomporto

ha il suo primo decesso da Coronavirus.

La nostra comunità piange la scomparsa

di un suo cittadino e ai suoi familiari va la nostra vicinanza. Ci stringiamo tutti alla famiglia in un abbraccio collettivo.

In questo momento il mio pensiero, come penso quello di tutti, va a chi ha perso il proprio caro. Senza potergli parlare un’ultima volta, senza poterlo salutare come avrebbe voluto, senza potergli dire addio con un funerale. Le condoglianze non cancellano il dolore ma forse sostituiscono quell’abbraccio che amici e parenti in questo periodo non possono portare.