A Bomporto prosegue la manutenzione straordinaria delle strade

Continua il piano straordinario della manutenzione sulle strade comunali di Bomporto. Si stanno concludendo in questi giorni i lavori di asfaltatura su cinque tratti: via Cristo, via Verdeta, via Brandoli, via Per Solara e via Prati Livelli.

Nei primi giorni della prossima settimana, salvo avverse condizioni climatiche, si proseguirà con l’asfaltatura di via Per Bastiglia (conosciuta anche come via Chiaviche), intervento impegnativo che riguarda un tratto di circa 600 metri – dal semaforo al confine comunale, rimandato nei giorni scorsi a causa del tempo incerto.

Rinviate le asfaltature già programmate su via Primo maggio per consentire la conclusione dei lavori di posa della fibra e un importante scavo Aimag, evitando così un dispendioso doppio intervento.

