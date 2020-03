Bomporto, segnalato un sacchetto di rifiuti in via per Solara

BOMPORTO – Nella mattinata del 12 marzo in via per Solara a Bomporto è stato segnalato un sacchetto di rifiuti. La segnalatrice è passata verso le 8:30 e non ha visto nulla, ma mentre tornava indietro 20 minuti dopo ha trovato la strada invasa di plastica:

Voglio pensare in positivo: visto che per strada c’era raccolta di plastica a domicilio che qualche macchina non l’ho abbia travolta .

Ho fermato il signore che stava facendo la raccolta che era più avanti però mi ha detto di chiamare i vigili.

La situazione è stata segnalata anche al sindaco di Bomporto.

