Bomporto, suonano ai campanelli per informarsi sui tamponi Coronavirus

BOMPORTO – E’ stata segnalata nel pomeriggio del 3 marzo la presenza a Bomporto di due donne che suonano i campanelli di case e appartamenti per avere informazioni sui tamponi anti Covid-19 fatti nei giorni precedenti agli abitanti. Sono state allertate le Forse dell’Ordine in via precauzionale.

