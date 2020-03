Bonaccini: “Emergenza Coronavirus non va presa sottogamba, limitate gli spostamenti”

“Emergenza Coronavirus non va presa sottogamba, limitate gli spostamenti. Non sappiamo quando questa emergenza finira’. Quindi non prendete sottogamba le indicazioni che arrivano anche dal comitato tecnico-scientifico”.

Lo ricorda il governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, argomenta così l’appello ai cittadini a stare a casa. “Spostatevi solo per necessità impellenti si è chiarito bene, rispetto al decreto preso così frettolosamente, anche comprensibilmente, dal Governo l’altra notte, che chi lavora può spostarsi. Ma invitiamo comunque chi ne ha la possibilità a incentivare lo smart working”. Allo stesso modo, ribadisce Bonaccini, “anche le merci possono spostarsi. Ma muovetevi solo per quello, per esigenze sanitarie o per fare la spesa”. Per il resto “state in casa: spostatevi poco. Diamoci una mano, dobbiamo cambiare le nostre abitudini per noi, le nostre famiglie, i nostri amici e le persone in generale. L’Emilia-Romagna è’ terra di grande senso civico, chiedo a tutti di dimostrarlo. Insieme ce la faremo a uscirne”.

