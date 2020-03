Camposanto, il comune supporta la giornata delle malattie rare

L’Amministrazione Comunale di Camposanto, nella giornata delle malattie rare, 29 febbraio 2020, vuole mostrare il proprio supporto alla sensibilizzazione tramite social, come proposto da UNIAMO FIMR onlus.Il tema dell’ottava edizione è l’Equità come accesso a pari opportunità per valorizzare il potenziale delle persone con una malattia rara.

La data insolita è stata scelta come 13 anni fa, nel giorno più raro dell’anno motivandola con ‘un giorno raro per i malati rari’. Le persone con una malattia rara, sono nel complesso oltre 300 milioni in tutto il mondo e secondo i registri regionali ed il Rapporto MonitoRare 2019 in Italia sono oltre 780 mila.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017