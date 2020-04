MARTEDI 31 MARZO 2020 – A Camposanto si ricordano le vittime di Coronavirus. Con un minuto di silenzio e le bandiere a mezz’asta.

Scrive la sindaca Monja Zaniboni:

31 MARZO 2020 ore 12

L’ Amministrazione Comunale ha aderito al momento istituzionale con il minuto di silenzio e le bandiere a mezz’asta per ricordare le persone scomparse a causa dell’epidemia e per ringraziare tutto il personale sanitario che è impegnato in questa terribile emergenza.

Ringraziamo la Polizia Locale che con la propria presenza ha reso solenne il momento.

Ringraziamo Don Fabiàn e i suoi collaboratori per aver supportato l’evento con il suono delle campane a lutto.

Cari concittadini, abbiamo la certezza che sareste stati in tanti, ma il momento non l’ha permesso. Siamo fiduciosi, guardando il futuro con speranza, che arriverà il tempo di poter fare insieme il giusto saluto e il giusto ringraziamento.