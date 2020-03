Caos in Consiglio a Finale, Saletti chiama i Vigili per accompagnare il sindaco fuori dall’aula

FINALE EMILIA – Caos in Consiglio a Finale, Saletti chiama i Vigili per accompagnare il sindaco fuori dall’aula. E’ successo venerdì, dopo circa 50 minuti – aveva appena finito di parlare il vicesindaco Lorenzo Biagi – quando il presidente del consiglio comunale, Paolo Saletti, ha invitato il segretario a fare di nuovo l’appello dei presenti. Il sindaco Sandro Palazzi intanto si era allontanato dal suo posto in mezzo agli assessori e si avvicinava alla porta di uscita.

Nel video si sente un vociare, chi era lì ha sentito il sindaco inveire contro i consiglieri di opposizione, e Saletti che dice: “Sindaco, sindaco, se vuole uscire esca, sindaco per favore chiedo ai Vigili di intervenire. Vigile Veratti – reclama Salino rivolgendosi all’agente presente – intervegna, intervegna, intervenga. Chiedo ai vigili di intervenire!”

Nel report, la scena citata è attorno al minuto 53

Ma cosa è sucesso venerdì in Consiglio comunale, dove si doveva discutere di bilancio? Era iniziato in modo normale, alla prima chiama la seduta risultava valida, essendo stato raggiunto il numero legale. I consiglieri di minoranza però sono usciti dall’aula, facendo venire meno il numero legale: volevano denunciare che senza di loro, come molto spesso sta accadendo, il Consiglio non può tenersi perchè non ci sono abbastanza consiglieri di centrodestra presenti.

Alla seconda chiama, mezz’ora dopo, è arrivato un altro consigliere di centrodestra e i consiglieri di minoranza sono rientrati in aula: il numero legale è raggiunto, e la seduta è iniziata.

Dopo le comunicazioni del Sindaco, sono stati illustrati i primi due oggetti del bilancio messi all’ordine del giorno, poi dai banchi della Lega è arrivata la richiesta di sospendere il Consiglio per l’emergenza Coronavirus, una richiesta che – secondo quanto si apprende – era stata già discussa e respinta nella riunione dei capigruppo di qualche giorno prima. Infatti, le opposizioni hanno osservato che tutti gli oggetti hanno la stessa dignità, e se ci sono le condizioni per discutere quelli della giunta ci sono anche per trattare le interrogazioni e le mozioni dell’opposizione.

Così i consiglieri di minoranza si sono dichiarati contrari alla proposta di sospenderlo, e i consiglieri di maggioranza hanno lasciato l’aula protestando vivamente. Il sindaco ha cominciato a inveire, e il presidente del Consiglio ha chieso alla Polizia Municipale di intervenire.

Il Consiglio di venerdì è stato interrotto a causa della mancanza del numero legale

Il report del consigliere Stefano Lugli

