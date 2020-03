Caos in Consiglio a Finale Emilia, il sindaco Palazzi: “Vi dico come sono andate davvero le cose”

FINALE EMILIA – “Io avrei inveito e sarei stato accompagnato fuori dall’aula? E’ tutto è falso“. Il sindaco di Finale Emilia, Sandro Palazzi, interviene per spiegare dal suo punto di vista quello che è accaduto giovedì in Consiglio comunale, una seduta concitata che è stata sospesa dopo meno di un’ora per mancanza del numero legale.

Palazzi spiega che il presidente del Consiglio comunale “Saletti dice al vigile di intervenire per non si cosa… io stavo discutendo con Lugli che mi stava fotografando.. non stavo inveendo e dicevo a Lugli: dai, fammi la foto aprendo le braccia… (quella che avete pubblicato). Ed il vigile non ha accompagnato nessuno“.

Altro punto che il sindaco sottolinea è “La seduta, organizzata completamente per dare soddisfazione alla minoranza, è iniziata proprio con l’abbandono dei consiglieri di opposizione, quando sapevano dal giorno prima che un nostro consigliere sarebbe arrivato in leggero ritardo. Un consiglio fatto per loro, e poi escono dall’aula? Questo ci ha fatto ritenere che non meritassero che rimanessimo li presenti, ed abbiamo abbandonato a nostra volta l’aula“.

Aggiunge Palazzi: “Sabato mattina alla seconda convocazione, io ero presente e pronto a rispondere a tutte le loro interrogazioni, bastava la presenza dei 6 consiglieri di minoranza per fare il consiglio ma si sono presentati in 4. Non sono nemmeno riusciti tra di loro a rendere valida la seduta, in cui, ripeto io ero presente e pronto a rispondere a tutto“.

