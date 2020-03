Carabiniere di Cavezzo risulta positivo al Coronavirus

CAVEZZO MERCOLEDÌ 25 MARZO – Mercoledi pomeriggio un Carabiniere in servizio alla Stazione di Cavezzo e’ risultato positivo al Corona Virus. Come da protocollo sanitario in vigore, tutti i militari della Stazione sono stati posti immediatamente in isolamento sanitario volontario. La Stazionedei Carabinieri di Cavezzo da domani sarà supportata dai commilitoni delle 3 Sta cc contermini, e dalla Cp di Carpi nel suo insieme, che si sostituiranno ai colleghi di Cavezzo nel garantire comunque il servizio d’istituto in quel Comune.

La funzionalità della Stazione permarrà poiché la ricezione pubblico del pubblico sarà garantita da una Stazione Mobile ed i servizi esterni sul territorio anche, con i militari in supporto.

Il Comandante Provinciale, Colonnello Marco Pucciatti e il Comandante della Compagnia Alessandro Iacovelli, hanno manifestato la loro vicinanza al militare risultato positivo, in rappresentanza di tutti i Carabinieri del Comando Provinciale. Vicinanza all’Istituzione e’ stata espressa anche dalla sindaca Lisa Luppi, che ha esteso la vicinanza a tutti coloro che, in questo periodo, garantiscono i servizi pubblici essenziali

