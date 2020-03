I carabinieri di San Felice fermano e deferiscono due donne a Camposanto

CAMPOSANTO – Ieri poco dopo mezzogiorno a Camposanto, i carabinieri della stazione di San Felice sul Panaro, nel corso di un servizio di perlustrazione del territorio, hanno deferito in stato di libertà alla procura della Repubblica, per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, due cittadine rumene rispettivamente di 24 e 34 anni, senza fissa dimora in Italia, poiché senza alcuna necessità si erano intrattenute a lungo in quel di via Fermi.

Le stesse erano già state oggetto di Daspo a gennaio e a febbraio, in due episodi a San Felice. La misura del Daspo urbano, ovvero l’allontanamento da una cittadina, è in vigore dal 1 gennaio per tutti i sette comuni dell’Unione area nord: San Felice, Mirandola, Camposanto, Concordia, Medolla, San Possidonio e San Prospero.

