Carpi: Undicenne precipita dal balcone in via Staffette Partigiane

CARPI, 19 MARZO – Erano da poco passate le 11 quando, questa mattina, per cause ancora in corso di accertamento, un bambino di 11 anni, a casa col fratellino di due, è precipitato dal balcone posto al secondo piano in via Staffette Partigiane a Carpi.

Il bimbo è stato caricato dall’Elisoccorso e trasportato al Maggiore di Bologna: al momento si trova in terapia intensiva, in prognosi riservata, ma pare non sia in pericolo di vita.

