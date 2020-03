Caso di Coronavirus a Mirandola parla il sindaco: “La guardia va tenuta alta”. Alberto Greco interviene dopo la notizia del primo caso di infezione del pericoloso virus rilevata a Mirandola, su un uomo di 92 anni che era venuto nella Bassa a trovare i parenti.

Il sindaco assicura che questa persona “non rappresenta un pericolo di contagio”, poichè “arrivato da Brescia non ha avuto contatti con il resto della cittadinanza ed é stato immediatamente ricoverato”, ma che comunque “la guardia va tenuta alta: va dimostrato di essere una vera comunità coesa e unita. Pronti, tutti a collaborare insieme per affrontare questa situazione, per il bene proprio e ancor di più per quello di tutti”.

Il sindaco di Mirandola invita poi a leggere il nuovo decreto per il contenimento del contagio del Covid-19, argomentando che: “Abbiamo tutti il dovere di leggerlo e di darne attuazione in modo responsabile, la salute pubblica e il bene della nostra Patria sono nelle mani di ciascuno di noi e del Signore”

