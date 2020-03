Castelvetro, Lambrusco dai rubinetti, ma è un guasto al silos

SETTECANI – La mattina del 4 marzo alcuni residenti di Settecani, frazione alle porte di Castelvetro, hanno avuto una sorpresa decisamente insolita. Al posto della semplice acqua, quando hanno aperto i rubinetti si sono trovati il vino. Lambrusco, per la precisione, che altro?

Le zone sono vocate alla produzione di questo vino ed è proprio la cantina sociale del territorio che a causa di un guasto a un silos, ha creato involontariamente il problema: il Lambrusco Grasparossa DOC è così finito dentro le condotte dell’acquedotto e, complice la pressione maggiore, rispetto a quella dell’acqua, ha iniziato a circolare attraverso i tubi dell’acqua potabile finendo in alcune abitazioni, che si trovano nelle immediate vicinanze della cantina.

Il comune di Castelvetro ha comunicato di aver avvisato il gestore dell’impianto, la società HERA, che nel corso della mattina ha provveduto a risolvere il problema. Inoltre ha diramato un breve comunicato sui social per chiarire l’accaduto:

In merito alle segnalazioni giunte sull’impianto idrico di Settecani volevamo informarvi che si è trattato di un guasto improvviso all’impianto di produzione di un’azienda dell’area. Il guasto è già stato risolto e non vi sono più problemi alla rete in oggetto, rassicuriamo che si è trattato di una perdita di liquido alimentare (vino) non dannosa per l’organismo e priva di rischi sia igienici che sanitari.