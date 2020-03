Cavezzo, iniziativa “Il libro… in diretta” dei volontari Nati per leggere

CAVEZZO – Una bella iniziativa alla biblioteca di Cavezzo: i super volontari Nati per Leggere non si fermano davanti a nulla, e dal momento che non si può andare in biblioteca per la lettura tutti insieme, vanno loro dai bambini.

Sabato 7 marzo alle ore 10.30 la nostra volontaria Maura sarà in diretta dalla poltrona gialla per leggervi un bel libro ad alta voce… libro che potrete poi venire a prendere in prestito quando volete per ripetere la lettura a casa. Che libro leggeremo??? vi lasciamo decidere con un sondaggio su instagram a partire dal 3 marzo alle ore 10.00. Vi aspettiamo qui su FACEBOOK e sulla pagina Instagram della biblioteca, sabato alle 10.30, per una lettura un po’ diversa dal solito e in attesa di riprendere le letture dal vivo il prima possibile.

