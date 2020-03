Cavezzo, caccia coi cani per “La Beccaccia delle 2 Lune”

CAVEZZO – Due appuntamenti per la rassegna cinofila “Il Marzo del Cacciatore”. Per chi volesse regalarsi un momento di svago ed accettare la scommessa di riuscire ad indovinare quale sia la Luna migliore per trovare una beccaccia, l’ATC MO1 organizza: “La Beccaccia delle 2 Lune”: Prove di lavoro per cani da ferma su beccaccia nelle golene del Fiume Secchia.

Domenica 08 marzo 2020 – Luna Piena

Domenica 15 marzo 2020 – Luna calante

Ritrovo ore 07:00 presso BAR “IL PONTE” Via Cavour n.375 – Località Ponte Motta di Cavezzo MO – Chiusura iscrizioni ore 08:30

Rimborso spese: € 15 a cane. Verranno premiati i primi 3 classificati di ogni batteria – Premiazioni alla fine di ogni giornata di prove presso Bar Ristorante “Due Barche” Via G. Matteotti, 366 – località Ponte Pioppa, San Possidonio

Per maggiori informazioni e prenotazioni contattare: Conti Moreno 3483849601 – ATC MO1 053549185 info@atcmo1.it

