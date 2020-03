A Cavezzo una nuova vittima di Coronavirus

LUNEDì 30 MARZO 2020 – A Cavezzo una nuova vittima di Coronavirus. E’ quanto emerge dal report dell’Ausl di Modena che ga il punto sull’espansione del contagio del virus. In regione oggi ci sono stati in totali 451 nuovi contagi, e nel modenese sono 41 (leggi il report completo). Il virus sembra rallentare la sua corsa impetuosa, anche se tutto ciò è funestato dalla notizia dei 95 nuovi decessi in tutta l’Emilia -Romagna, di cui 14 nella provincia di Modena.

La Bassa da un tributo pesante a questa terribile conta, con due decessi a San Felice sul Panaro, uno a Bomporto e uno a Cavezzo.

A Cavezzo non ce l’ha fatta una donna di 82 anni. E’ la terza vittima di Coronavirus per la cittadina. Appena sabato scorso ha perso la vita un uomo di 81 anni. E il giorno prima è morto un signore di 88 anni. A Cavezzo, fa sapere la sindaca Lisa Luppi, a oggi risultano 22 casi positivi.

LE NOTIZIE DELLE ULTIME 48 ORE

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017