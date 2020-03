Cavezzo: pannolini lavabili, contributo fino a un massimo di 250 euro

CAVEZZO – Sul sito del Comune di Cavezzo è stato pubblicato il bando e la relativa modulistica per accedere al contributo per l’acquisto dei pannolini lavabili. Una scelta in nome non solo della sostenibilità (i pannolini usa e getta corrispondono ad altrettanti rifiuti non riciclabili), ma anche di un risparmio considerevole per le famiglie. L’iniziativa, sostenuta e cofinanziata da Regione Emilia-Romagna e Atersir (Agenzie Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti), si rivolge alle famiglie residenti nel Comune di Cavezzo con minori di età compresa tra 0 e 2 anni. Il contributo previsto è pari al 50% della spesa complessiva sostenuta per l’acquisto dei pannolini lavabili, fino ad un massimo di 250 euro per ogni bambino, anche se richiesto con più domande e/o dall’altro genitore. Le richieste di contributo dovranno riferirsi ad acquisti effettuati dal 9 marzo al 15 novembre 2020 e dovranno essere presentate entro il 15 novembre 2020, salvo proroga. Il Comune provvederà alla distribuzione di materiale informativo sul bando e sui vantaggi rappresentati dall’uso dei pannolini lavabili.

