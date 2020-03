Cavezzo, pianta danneggiata nell’area di sgambamento cani

CAVEZZO – Una cittadina ha segnalato sul gruppo di Facebook “Cavezzo in piazza” un accadimento increscioso avvenuto nell’area di sgambamento cani accanto alla Modena Funghi.

Rimango sempre più delusa da queste persone che non hanno assolutamente cura e rispetto per il bene comune. Questa è la settima pianta che viene divorata da un cane all’interno dell’area di sgambamento. Possibile che venga permesso tutto ciò? Non ci si rende conto del danno che si crea? Sono piante pagate dalla comunità per creare ombra e relax in un luogo a disposizione di tutti. Per una volta che c’è qualcosa da bello, viene distrutto…