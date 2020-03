CAVEZZO – Cavezzo, troppi rifiuti abbandonati e poi bruciati. L’opposizione denuncia il malcostume.

Scrivono dal gruppo consiliare Cavezzo Viva:

A Cavezzo si moltiplicano le segnalazioni dei cittadini su roghi che sarebbero sistematicamente appiccati in diversi punti del paese per bruciare indifferenziato e plastiche da parte di alcuni irresponsabili.

Si tratta di un malcostume che va aumentando; l’indifferenziato verrebbe bruciato soprattutto all’imbrunire e in modo graduale. Inoltre è significativamente aumentato l’abbandono dei rifiuti nelle zone di campagna, nei fossi e nei canali.

La situazione non può essere ignorata dalle istituzioni: in provincia di Modena abbiamo una qualità dell’aria pessima, siamo una delle zone più inquinate d’Europa e al mondo, con sforamenti costanti dei limiti di legge dei PM10. Non possiamo permetterci di vedere aumentare comportamenti riprovevoli che contribuiscono a peggiorare la qualità dell’ambiente.

Ci siamo pertanto fatti portavoce nel consiglio comunale del 24 febbraio di una mozione in cui abbiamo invitato l’Amministrazione, in toni costruttivi, a:

– intensificare i controlli e il monitoraggio del territorio;

– sensibilizzare i cittadini a non assumere atteggiamenti omertosi;

– incrementare significativamente le sanzioni previste per chi fosse colto in fragranza abbandonando o bruciando i rifiuti.

– istituire almeno una giornata all’anno per la ripulitura del paese, inclusiva, per sensibilizzare tutti i cittadini alla tutela dell’ambiente, che coinvolga la scuola e tutte le associazioni di Cavezzo.

In attesa di un riscontro dell’Amministrazione, chiediamo ai cittadini di avvisare prontamente i vigili urbani nel caso in cui fossero testimoni di abbandoni di rifiuti o di roghi degli stessi.