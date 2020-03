Centro culturale di Medolla chiuso fino al 3 aprile ma… attivo sui social

Il Centro culturale di Medolla comunica che in riferimento al DPCM 08/03/2020 il Centro rimarrà chiuso fino al 3 aprile. In merito ai prestiti richiesti da altre biblioteche ed in scadenza entro la data di cui sopra, si comunica che si considerano prorogati per altri 35 giorni.

Si ricorda che il servizio gratuito di consultazione riviste e giornali, prestito ebook e scarico musica e filmati EMILIB è attivo 24 ore su 24

Di seguito il link da copiare nella barra del browser:

https://emilib.medialibrary.it /home/cover.aspx

“Se non avete ancora le credenziali contattateci e provvederemo ad inviarvele! Ci trovate telefonicamente tutte le mattine dalle 9.30 alle

13.00 e via mail. Infine, seguiteci sui social, continueremo le attività culturali a distanza con consigli di lettura e di film, articoli e letture per i più

piccoli!”

Per informazioni:

Centro culturale

Via Genova 10/a

41036 Medolla

tel. 0535/53850

e-mail: biblioteca@comune.medolla.mo.i t

Su Facebook e su Instagram

www.facebook.com/CentroCultura leMedolla

instagram: Centro_Culturale_Medolla

Tutte le nostre notizie sull’epidemia da Coronavirus

*********************************

******************************

************************

Per maggiori informazioni

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017