Chiusa la Festa de l’Unità di primavera anche il 6, 7 e 8 marzo

La Festa de l’Unità di primavera, organizzata nell’area di Ponte Alto dai Circoli cittadini del Pd, rimarrà chiusa anche da venerdì 6 a domenica 8 marzo, in ottemperanza alle misure di lotta alla diffusione del coronavirus. Si sta lavorando per recuperare le date cancellate, come conferma il segretario cittadino del Pd Andrea Bortolamasi:

“La Festa de l’Unità della città rimarrà chiusa anche questo fine settimana. Abbiamo deciso di sospendere le attività previste per venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 marzo, in ottemperanza alle norme emanate a livello nazionale per il contrasto alla diffusione del virus. E’ chiaro che come partito riteniamo necessario dare priorità alla salute collettiva: riapriremo, quindi, quando ci saranno le condizioni, perché la nostra Festa è innanzitutto festa di comunità e deve essere tale per tutte e per tutti. Siamo, comunque, al lavoro per recuperare le date e le iniziative che sono state, giocoforza, cancellate. Appena ci saranno le condizioni, renderemo noti i nuovi appuntamenti perché riteniamo che, oggi più che mai, abbiamo bisogno di luoghi di comunità e di incontro”.