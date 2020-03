Chiusa sala slot che teneva aperto in barba all’ordinanza

Chiusa sala slot che teneva aperto in barba all’ordinanza. E’ accaduto lunedì sera, quando nell’ambito dei consueti controlli messi in campo al fine di verificare il rispetto del decreto sul contenimento della diffusione da Codiv-19, la Compagnia carabinieri di Carpi ha denunciato alla Procura modenese un cittadino cinese, gestore di una slot in città, per aver violato il divieto di sospendere l’attività.

Alle ore 21, difatti, erano presenti all’interno del locale numerosi clienti, e seduti ai tavoli c’erano circa 50 avventori. Il locale è stato fatto velocemente sgomberare e la posizione del gestori è stata segnalata al sindaco affinché si provveda, come esplicitato nel decreto, alla sospensione immediata dell’attività.

I Carabinieri fin da domenica stanno effettuando, come le tutte le forze dell’ordine, controlli di questo tipo.

