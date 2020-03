Chiusi bocciofila e circolo Arci a Novi

In accordo con le associazioni si è deciso di sospendere dall’8 marzo al 3 aprile l’apertura del bar e la ginnastica dolce del circolo “Arci Taverna” e le attività della Bocciofila di S.Antonio dalla giornata di ieri sempre fino al 3 aprile. Tali provvedimenti si vanno ad aggiungere alla volontaria decisione della Polisportiva Roveretana di sospendere tutte le attvità rivolte agli anziani, già da lunedì 24 febbraio.

Questa condotta trova fondamento nelle ripetute e sempre più insistenti comunicazioni dal Ministero della Salute, ASL e Regione EmiliaRomagna, che individuano nella popolazione anziana la fascia più a rischio per complicazioni da coronavirus.

Riprendiamo quindi l’appello della Regione di chiedere agli over 65 di stare in casa e di limitare al massimo la propria vita sociale per qualche settimana. Il caso di ieri, dove in un comune imolese si sono registrati 16 infetti nello stesso giorno tutti presenti all’interno di un circolo per anziani, è il caso che punta l’attenzione sugli stili di vita di questa fascia d’età. Tali contagi sono prevenibili e non casuali. Quindi occorre sforzarsi al massimo per evitarli.

In Emilia-Romagna stanno aumentano i ricoverati in terapia intensiva e sono sopratutto anziani. Il commissario per l’emergenza coronavirus Sergio Venturi rivolgendosi direttamente agli over 65 ribadisce che “i letti di terapia intensiva sono la cosa più preziosa che abbiamo, lasciamoli a chi si ammala perchè inconsapevolmente è entrato in contatto con un portatore di virus! Vi esorto a ritirarvi dalla vita sociale per qualche settimana”.

L’Amministrazione Comunale ringrazia per la collaborazione e per il senso civico che tali associazioni, come le molte altre che operano nello sport e nella cultura, stanno dimostrando adoperandosi e modificando le proprie attivtià per ridurre al minimo le occasione di contagio.

