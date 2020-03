Chiusura delle scuole e negozi chiusi, Conte: “Inevitabile prorogare i provvedimenti anti Coronavirus”. Il primo ministro spiega che anche se l’epidemia si ridurrà, il 3 aprile non si potrà tornare subito alla normalità. Non dà delle date, ma tra le ipotesi di corridoio più accreditate, c’è quella del 4 maggio.

«Abbiamo evitato il collasso del sistema, le misure restrittive stanno funzionando, ed è ovvio che quando raggiungeremo un picco e il contagio comincerà a decrescere, almeno in percentuale, speriamo fra qualche giorno, non potremo tornare subito alla vita di prima. Al momento non è ragionevole dire di più, ma è chiaro che i provvedimenti che abbiamo preso, sia quello che ha chiuso molto delle attività aziendali e individuali del Paese, sia quello che riguarda la scuola, non potranno che essere prorogati alla scadenza», spiega il primo ministro in un’intervista a Il Corriere della Sera.

Agiunge che al momento non sono previste altre misure restrittive e ricorda che le sanzioni previste saranno applicate in modo severo.

Anche il comitato tecnico scientifico si è espresso in questo senso: “Non ha senso riaprire prima di 60 giorni”