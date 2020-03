Cibo e spesa, le consegne a domicilio a Bomporto

Cibo e spesa, le consegne a domicilio a Bomporto. Ecco l’elenco dei commercianti e degli esercenti che, in ossequio alle norme che impongono misure restrittive per arginare l’epidemia da Coronavirus, hanno attivato la modalità di consegna a domicilio per i loro clienti.

L’elenco che leggete può cambiare ed essere arricchito di commercianti che via via organizzano il nuovo servizio delivery, quindi, tornate a trovarci su questa pagina spesso.

Ecco chi fa consegne a domicilio a Bomporto:

OSTERIA PANARIA BASSA Telefono: 059909159

ALIMENTARI DI MICHELA TAGLIATI Telefono 3516911177

CREMERIA 059 Telefono 0597130072

L’ANGOLO DELLE BONTA’ Telefono 3516911177

PIZZERIA LO SMERALDO Telefono 059815200

PIZZERIA NEW MELODY Telefono 3473235412

PIZZERIA KEBABERIA I TRE MONELLI Telefono 059907272

LAVANDERIA FIORI DI LOTO Telefono 3703196811 Vende anche detersivi

ARMONIE RICEVIMENTO Telefono 0598171350

RISTRETTO CAFFE’, CIALDE E CAPSULE Telefono 3355283528

CUOR DI CAFFE’ CAPSULE Telefono: 3274490340

Per aggiungere gratuitamente una attività, scrivi una mail a redazione@sulpanaro.net

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017