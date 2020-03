Cibo e spesa, le consegne a domicilio a San Felice

Cibo e spesa le consegne a domicilio a San Felice sul Panaro. Ecco l’elenco dei commercianti e degli esercenti che, in ossequio alle norme che impongono misure restrittive per arginare l’epidemia da Coronavirus, hanno attivato la modalità di consegna a domicilio per i loro clienti.

L’elenco che leggete può cambiare ed essere arricchito di commercianti che via via organizzano il nuovo servizio delivery, quindi, tornate a trovarci su questa pagina spesso.

Ecco chi fa consegne a domicilio a San Felice sul Panaro:

CONAD SAN FELICE Telefono 3663080274

GELATERIA CICCI Telefono 3335639675

GASTRONOMIA MACELLERIA DA MARTINO Telefono 339445953 Offre anche il servizio spesa dagli altri negozi di Ricommerciamo

PIZZERIA CHARLIE BOYS Telefono 3291578581

PIZZERIA RAPSODIA Telefono 05351876125

FEEL GOOD LA BARACCHINA SULLA CICLABILE Telefono 3923542163

ORTOFRUTTA TERESA E PAOLO CARDINALI Telefono 3384410425

MERCATO ORTOFRUTTA Telefono 053581141

PASTEGGIO A LIVELLO Telefono 0535671358

SALUMIFICIO RATTI Telefono 053584708 Solo San Biagio e solo anziani

LA BOTTEGA DELLA GASTRONOMIA Telefono3392276893

AZIENDA AGRICOLA TERRE DI ALICE Telefono 053598270

OTTICA PIGNATTI Telefono 3391683092 Per lenti a contatto o pile acustiche Amplifon

Per aggiungere gratuitamente una attività, scrivi una mail a redazione@sulpanaro.net indicando il nome del negozio e il numero di telefono che i clienti possono chiamare

