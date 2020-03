Cibo e spesa, le consegne a domicilio a San Possidonio

Cibo e spesa, le consegne a domicilio a San Possidonio. Ecco l’elenco dei commercianti e degli esercenti che, in ossequio alle norme che impongono misure restrittive per arginare l’epidemia da Coronavirus, hanno attivato la modalità di consegna a domicilio per i loro clienti.

L’elenco che leggete può cambiare ed essere arricchito di commercianti che via via organizzano il nuovo servizio delivery, quindi, tornate a trovarci su questa pagina spesso.

Ecco chi fa consegne a domicilio a San Possidonio:

Azienda agricola Steffanini Vico telefono 3404758318 oppure 3493967639

Le Follie tel 053538054

Macelleria Sala 053539747

Bottega dell’Ortolano3463439281

Forno Mantovani 053539917

Ristorante Al Giallo 053538264

Pizzeria senza nome 053538156

Pizzeria Al solito posto 053538217

