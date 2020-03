Cibo e spesa, le consegne a domicilio a Ravarino

Cibo e spesa, le consegne a domicilio a Ravarino. Ecco l’elenco dei commercianti e degli esercenti che, in ossequio alle norme che impongono misure restrittive per arginare l’epidemia da Coronavirus, hanno attivato la modalità di consegna a domicilio per i loro clienti.

L’elenco che leggete può cambiare ed essere arricchito di commercianti che via via organizzano il nuovo servizio delivery, quindi, tornate a trovarci su questa pagina spesso.

Ecco chi fa consegne a domicilio a Ravarino:

DROGHERIA ALIMENTARI DI STUFFIONE Telefono 3392831695 oppure 059903000

RISTORANTE IL GRANO DI PEPE Telefono 059905529

PIZZERIA PETER PAN Telefono 3392579044

MAGAZZINO GRANDIMENTI BIRRERIA 335475665 Mail: birra@grandimenti.it

C’È PIZZA PER TE DA MATTE Telefono 3421504327

ERBORISTERIA PROFUMO DI LAVANDA Telefono 3926840447 Mail: erboristeriaprofumodilavanda@gmail.com

LAVANDERIA TECLA Telefono 3488783779 oppure 059 544200 oppure 059819292

SARTI E SARTI FERRAMENTA Telefono 059905207

Per aggiungere gratuitamente una attività, scrivi una mail a redazione@sulpanaro.net

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017