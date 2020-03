Cibo e servizi, le consegne a domicilio a Finale Emilia

Cibo e servizi, le consegne a domicilio a Finale Emilia. Ecco l’elenco dei commercianti e degli esercenti che, in ossequio alle norme che impongono misure restrittive per arginare l’epidemia da Coronavirus, hanno attivato la modalità di consegna a domicilio per i loro clienti.

L’elenco che leggete può cambiare ed essere arricchito di commercianti che via via organizzano il nuovo servizio delivery, quindi, tornate a trovarci su questa pagina spesso.

Ecco chi fa consegne a domicilio a Finale Emilia

CONAD Telefono 3338084492

FORNO GRAZIELLA Telefono 0535921049

TARTARINI ALIMENTARI Telefono 053591209

ORTOFRUTTA BERGAMINI Telefono 3295766395

FRUTTA E VERDURA DI NERI ANDREA Telefono 3802082564

AGRITURISMO IL SOTTOBOSCO Telefono 3396807147

RISTORANTE SMILE Telefono 053592383

RISTORANTE AMBROSIA Telefono 0535420531 0535420531

LA BOTTEGA DELLA GASTRONOMIA DI MASSA FINALESE Telefono 3392276893

LAVANDERIA 2000 Telefono 3383529873 3383529873

ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI CLAN Telefono 3391154966

Ancora, a Massa Finalese:

