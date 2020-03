Cibo e servizi, le consegne a domicilio a Mirandola

Cibo e servizi, le consegne a domicilio a Mirandola. Ecco l’elenco dei commercianti e degli esercenti che, in ossequio alle norme che impongono misure restrittive per arginare l’epidemia da Coronavirus, hanno attivato la modalità di consegna a domicilio per i loro clienti.

L’elenco che leggete può cambiare ed essere arricchito di commercianti che via via organizzano il nuovo servizio delivery, quindi, tornate a trovarci su questa pagina spesso.

Ecco chi fa consegne a domicilio a Mirandola:

Conad 053527929

Forno Profumo di pane 053524369

Forno Dallolio 053521352 oppure 053524863

Forno “La doppia coppia” 053522790

Negozio alimentari frutta e verdura di Emanuela Luppi 053521874

Il Mercato della frutta 3382673350

Alimentari Manu 0535 21874

Bar La Fenice 05351906576. Consegna a domicilio colazioni, caffetteria e pranzi veloci

Dolcemente 05351900241 oppure 3493129485

Natura Sì 0535658289 oppure 3355248866

Pepe Rosa profumerie 3466430786

Punto Luce 3336690663

Parafarmacia Phytopharmos 0535611893 anche paesi limitrofi

Dagli altri Comuni consegnano a Mirandola anche…

Negozio abbigliamento e accessori Clan Massa Finalese 3391154966

La bottega della gastronomia di Massa Finalese 3392276893.

Rosticceria Le Follie di San Possidonio 053538054

Ristorante Al Giallo San Possidonio 053538264 oppure 3278899522

Eko Bio di Santa Croce di Sermide 0386 915209

