Cibo e spesa, le consegne a domicilio a Nonantola. Ecco l’elenco dei commercianti e degli esercenti che, in ossequio alle norme che impongono misure restrittive per arginare l’epidemia da Coronavirus, hanno attivato la modalità di consegna a domicilio per i loro clienti.

L’elenco che leggete può cambiare ed essere arricchito di commercianti che via via organizzano il nuovo servizio delivery, quindi, tornate a trovarci su questa pagina spesso.

Ecco chi fa consegne a domicilio a Nonantola

Pizzeria Perbacco Telefono 059549049

Gelateria La Torre Telefono 3481809240

L’oste della malora, per le colazioni Telefono 3473994303

Pesce a domicilio Telefono 059541338

Locanda Abbazia Telefono 059549025

Forno Reggianini Silvano Telefono 059549599

Forno antico Telefono 059 548482

La piadina della mamma Telefono 059544646

L’orto di zia Lina 2 Telefono 3288018767

Macelleria Bavitti Telefono 059 547096

Loris e Corrado Bevande Telefono 338 3018571

Lavanderia Tecla Telefono 3488783779 oppure 059 544200

Lavanderia Donna Telefono 3453633683 oppure 0597101359

Erboristeria Terra D’Ombra Telefono 349 6472186 oppure 059 545300

Erboristeria Scandellari Telefono 059547655 oppure 368 410181

eGO eBIKE Bike Rental&Tour Telefono 348 3961274 solo su urgenze

Anima Bestiale, prodotti per animali Telefono 059 545022

Per aggiungere gratuitamente una attività, scrivi una mail a redazione@sulpanaro.net

Si ringrazia per la collaborazione Andrea Aguanno

