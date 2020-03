Cibo e spesa, le consegne a domicilio a Soliera

Cibo e spesa, le consegne a domicilio a Soliera. Ecco l’elenco dei commercianti e degli esercenti che, in ossequio alle norme che impongono misure restrittive per arginare l’epidemia da Coronavirus, hanno attivato la modalità di consegna a domicilio per i loro clienti.

L’elenco che leggete può cambiare ed essere arricchito di commercianti che via via organizzano il nuovo servizio delivery, quindi, tornate a trovarci su questa pagina spesso.

Ecco chi fa consegne a domicilio a Soliera

Forno pasticceria da Ines in collaborazione con bar tavola calda Paraky 3925604810

Pizza Planet 059859504

Ristorante pizzera Mezzaluna 059859670

Pizzeria La limidese 059850293

Pizzeria Come una volta 0599782534

Gelateria Officina del gelato 059 859794

Ristorante Rosy 059 567334

Porta in tavola 059561227

