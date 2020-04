CNA, Modena: “La Regione vara un bando da 10 milioni a tasso zero

Arriva dalla Regione Emilia-Romagna la prima vera iniezione di liquidità contro la crisi economica determinata dall’emergenza coronavirus. Mentre le misure bancarie per la liquidità previste dal Decreto Cura Italia devono ancora trovare concreta attuazione per la grande maggioranza degli istituti bancari, la Regione, appoggiandosi alla collaudata rete dei consorzi fidi, vara un piano da 10 milioni di euro per operazioni di liquidità per 100 milioni di euro. A beneficiarne potranno essere tutte le PMI Emiliano Romagnole di tutti i settori e tutti i professionisti. Esclusi solo l’agricoltura e persone fisiche esercenti attività di impresa.

“Si tratta di un finanziamento chirografario dell’importo massimo di 150.000 €, garantito all’80% dal Consorzio fidi e dal Fondo Centrale di Garanzia, della durata di 36 mesi, comprensivi di 12 mesi di preammortamento” spiega una nota esplicativa di CNA.

A fronte di questo intervento, la Regione erogherà un contributo a fondo perduto che, nella maggioranza dei casi, “azzera completamente” tutti gli oneri diretti e indiretti del finanziamento (il cosiddetto TAEG), rendendo così l’operazione di finanziamento a “tasso zero”.

Questo provvedimento va nella direzione auspicata da CNA che a più riprese ha chiesto alla politica risorse per sostenere la liquidità delle imprese per poter far fronte ai pagamenti che le imprese debbono comunque effettuare in un momento particolarmente difficile dovuto al fermo o alla riduzione delle attività. Riteniamo comunque che sia necessario ulteriore sforzo per consentire al maggior numero di imprese di poter traghettare verso la ripresa produttiva.

Le imprese interessate possono fare riferimento alle sedi CNA, ai responsabili di Unione ed ai consulenti Finimpresa presenti nel territorio Modenese, tramite uso esclusivo del telefono e della posta elettronica (te. 059 251760, mail info@finimpresa.it).

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017