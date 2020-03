Comune di Novi: approvato il bilancio di previsione 2020-2022

Comune di Novi: approvato il bilancio di previsione 2020-2022: “Vorrei prima di tutto specificare che, in base alla futura evoluzione dell’attuale crisi sanitaria, una parte delle risorse che si recupereranno dal bilancio 2019 sarà utilizzata per creare una disponibilità finanziaria destinata ad eventuali situazioni d’emergenza” afferma il Sindaco Enrico Diacci “Ma, al di là del momento, stiamo mettendo in campo tanti progetti innovativi. Alcuni risolveranno situazioni di criticità lasciate dal sisma, come le piazze o il polo scolastico di Rovereto. Altri, come il contributo per le nuove residenze, si affiancheranno a interventi classici come la manutenzione stradale, per guardare avanti senza dimenticare le necessità primarie del territorio”

Il Bilancio Preventivo 2020-22 del Comune di Novi di Modena è stato votato dal Consiglio comunale ieri, 26 marzo. La seduta si è tenuta a porte chiuse ed è stata trasmessa in streaming sul sito del comune. In apertura, il Sindaco Enrico Diacci ha letto una lettera scritta congiuntamente da tutto il Consiglio Comunale rivolta ai cittadini e, a seguire, la sua relazione politica, contestualizzando quanto l’assessore al Bilancio Mauro Fabbri aveva in precedenza esposto sulle variazioni inerenti la fiscalità locale. Nella singolarità di un consiglio comunale, convocato durante un’emergenza sanitaria, la seduta si è tenuta in un contesto di completa collaborazione dove i gruppi consiliari non hanno presentato interrogazioni o ordini del giorno, intervenendo unicamente nel corso del dibattito sul bilancio.

Al momento del voto i consiglieri del gruppo Noi lista Civica si sono espressi a favore mentre hanno votato contro i rappresentanti presenti in aula della lista “Insieme al Centro Sinistra” e “Lega”.



Le risorse previste, a seguito degli emendamenti presentati, ammontano a 7.622.253 Euro di cui 1.355.616 provenienti dal fondo pluriennale vincolato. I restanti 6.266.636 Euro provengono dalla Regione Emilia Romagna per un ammontare pari a 5.266.853 Euro quale contributo alla ricostruzione pubblica e 999.783 Euro da risorse proprie ed avanzo vincolato.

Gli investimenti più significativi:

– rendere più sicure le principali strade comunali attraverso interventi di asfaltatura, manutenzione e realizzazione di nuovi tratti ciclabili;

– completare la ricostruzione delle scuole;

– riqualificare tutte le tre piazze;

– realizzare l’area verde a fianco del Palarotary, quale esito del percorso partecipativo “Novità”;

– realizzare il nuovo centro del riuso a Novi di Modena;

– riqualificare l’area ex-map a Rovereto per feste, eventi e sport;

– promuovere attività di sostegno al territorio attraverso la realizzazione di eventi culturali, animazione dei centri storici nonché attività di valorizzazione e promozione dei percorsi ciclabili, da programmare in collaborazione con le aziende agricole del territorio.

Va sottolineato il grande impegno nella promozione di numerosi bandi per lo sviluppo territoriale, l’ambiente, le imprese locali, l’occupazione. Alcuni di questi sono finanziati con fondi comunali, altri con finanziamenti regionali, statali e europei. Questo lavoro sta portando sul territorio diversificate possibilità di crescita e un aumento delle opportunità lavorative per imprenditori, artigiani, commercianti e cittadini

