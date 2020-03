Comuni Area Nord: attivato un numero/SMS per non udenti

24 marzo 2020 – E’ stato attivato un numero di telefono cellulare con sms, il 339/7261404, per fornire informazioni in merito alla consegna di generi alimentari, pasti e farmaci rivolto in particolar modo alle persone non udenti.

Il numero sarà il medesimo per tutti i nove Comuni dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord (Camposanto, Cavezzo, Concordia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, San Felice, San Prospero, San Possidonio).

