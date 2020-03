I Comuni chiudono i parchi cittadini

Il sindaco di Carpi Alberto Bellelli, che nel suo comune conta ormai 49 contagiati di Coronavirus, ha firmato un’ordinanza che chiude da domani venerdì 13 marzo i parchi e i cimiteri cittadini. Il bel tempo e le scuole chiuse hanno portato, negli scorsi giorni, tante persone nei giardini e ciò diventa un comportamento pericoloso perchè gli assembramenti come noto aumentano il rischio di contagio.

Non è stato il solo a prendere una decisione del genere. Anche il sindaco di Bologna Virginio Merola ha chiuso 32 parchi cittadini: l’ordinanza vale fino al 3 aprile e chi non la rispetterà verrà denunciato. Anche nel caso di Bologna l’ordinanza entra in vigore da domani.

