A Concordia chiusa la Casa dall’acqua

CONCORDIS SULLA SECCHIA – L’Amministrazione comunale di Concordia ha deciso di sospendere temporaneamente il servizio di erogazione acqua potabile naturale o frizzante mediante la ‘casetta dell’acqua’ gestita da Fonte Alma attraverso il distributore collocato nell’ex parco fiera di Viale Martiri della Libertà.

Si tratta di una misura precauzionale in quanto l’utilizzo del distributore da parte di numerose persone determina la creazione di assembramenti che, in questo periodo, sono assolutamente vietati allo scopo di contenere l’emergenza sanitaria ed epidemiologica in corso.

