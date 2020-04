Concordia sulla Secchia: i ringraziamenti di Sindaco e Giunta

CONCORDIA SULLA SECCHIA – Il sindaco Luca Prandini e la giunta comunale vogliono ringraziare le aziende e le associazioni di Concordia che in questo momento di emergenza sanitaria hanno fatto donazioni economiche oppure in beni o ancora hanno messo a disposizione strutture al servizio di chi opera per fronteggiare l’epidemia da Covid-19.

➡️ GRAZIE a CPL Concordia che ha consegnato il Concordia Hotel all’Azienda USL di Modena per l’ospitalità di persone che hanno contratto il virus, seppur asintomatiche, e che non hanno possibilità di effettuare il periodo di quarantena obbligatoria al proprio domicilio. ➡️ GRAZIE a Owenscorp Italia nelle persone dell’Amministratore delegato Elsa Lanzo, del vice presidente del Cda Tirelli Giambattista e nella responsabile HR Tirelli Benedetta per aver consegnato 500 mascherine protettive ad ASP e altre 500 alla Casa residenza Villa Richeldi. ➡️ GRAZIE al gruppo “Fiol d’la schifosa” per la donazione di mascherine all’Ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola. ➡️ GRAZIE a ANSPI Vallalta, Avis, Compagnia Teatrale La Zattera, Fiol d’la schifosa e ProLoco Concordia per donazioni economiche a sostegno dell’attività di Croce Blu Concordia-San Possidonio la cui attività in questo periodo è ancora più preziosa e risulta particolarmente onerosa per la necessità di sanificare a ogni trasporto mezzi e attrezzature. 🙏GRAZIE a tutti i concordiesi, a tutte le associazioni e a tutte le imprese che hanno fatto donazioni di cui non siamo a conoscenza ma che, come tutte le altre, contribuiscono a superare questo difficile momento. Il grande cuore dei concordiesi si è fatto vedere anche in questa occasione e siamo certi che tutta Concordia continuerà ad essere generosa e disponibile fino a quando non avremo superato questa emergenza.

