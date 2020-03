Concordia, un decesso per Coronavirus: lo annuncia il sindaco

E’ il sindaco di Concordia Luca Prandini a dare il triste annuncio: “Non avremmo mai voluto ricevere questa notizia, ma purtroppo dobbiamo registrate una vittima di Coronavirus. Questo nostro concittadino soffriva già di altre patologie e il contagio è stato letale. Da parte dell’amministrazione vogliamo porgere le nostre sentite condoglianze alla famiglia, mentre tutti i concordiesi possono trasmettere la propria vicinanza a chi soffre restando a casa”.

Al momento, come da aggiornamento del primo cittadino, i casi positivi di Covid-19 in isolamento a Concordia sono 13 e altri 8 hanno richiesto un trasferimento in ospedale. Prandini tratta poi il delicato e sentito tema delle residenze per anziani: “Grande attenzione rivolta a queste strutture. A Villa Richeldi, una delle 5 dell’Area Nord, sono state riscontrate due persone, due ospiti, positive. Una delle due ricoverata in ospedale l’altra isolata nella struttura”.



