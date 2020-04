A Concordia un minuto di silenzio per le vittime del Coronavirus

CONCORDIA SULLASECCHIA, MARTEDì 31 MARZO 2020 – Il sindaco di Concordia Luca Prandini nella giornata di martedì 31 marzo ha osservato un minuto di silenzio in Piazza 29 Maggio alle ore 12 ed ha tenuto un berve discorso per ricordare le vittime del coronavirus, per onorare il sacrificio e l’impegno degli operatori sanitari, per abbracciarci idealmente tutti, per essere di sostegno l’uno all’altro. La cerimonia è stata trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del Comune e il video resta disponibile per chi lo volesse vedere.

Alla cerimonia erano presenti anche il parroco Don Andrea, il vice comandante della stazione dei Carabinieri di Concordia Luca Solido e il comandante della Polizia Muncipale di Concordia Daniele Guerra. Ad accompagnare la cerimonia Giulio Golinelli della Scuola di Musica “Carlo e Guglielmo Andreoli” che ha suonato il Silenzio durante la posa a mezz’asta della bandiera italiana in segno di lutto da parte del sindaco Luca Prandini.

La cerimonia è stata promossa accogliendo l’invito del Presidente dell’Associazione nazionale Comuni italiani (Anci) e sindaco di Bari, Antonio Decaro, che ha chiesto a tutti i Sindaci italiani di osservare un minuto di silenzio per le vittime del coronavirus.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017