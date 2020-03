Contagiati anche a Camposanto e S.Possidonio: il Coronavirus è in tutta la Bassa

Il Coronavirus aveva risparmiato solo Camposanto e San Possidonio: oggi, con i nuovi casi, possiamo dire che tutta la Bassa è infetta. Il sindaco di San Possidonio Carlo Casari ha affidato a Facebook qualche ora fa il messaggio ai suoi cittadini: “E’ notizia di alcune ore fa del primo caso positivo al Covid-19 nel comune di San Possidonio ,che si aggiunge alle cinque persone in osservazione a casa. Nell’esprimere la vicinanza alla famiglia, vi chiedo di rispettare le indicazioni fino ad ora impartite per il bene della vostra salute e degli altri. Vi terrò costantemente informati, nel rispetto della dovuta privacy, sull’evoluzione della situazione sanitaria nel nostro territorio. STATE IN CASA, STIAMO IN CASA (Il sindaco)

La situazione aggiornata: 4 nuovi casi a Cavezzo, 4 a Mirandola, 3 a Concordia, 2 a San Felice e Nonantola, 1 a Finale Emilia, Medolla, Bomporto e San Possidonio

Le notizie delle ultime 24 ore sull’epidemia da Coronavirus nella nostra zona

