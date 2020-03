Conte: “Chiudono tutti i negozi. Garantiti cibo e farmaci”

Il governo ha annunciato martedì sera nuove misure restrittive per fronteggiare il contagio del coronavirus in Italia. “Per avere un riscontro effettivo” di queste misure “dovremo attendere un paio di settimane” ha spiegato il premier Giuseppe Conte elencando le nuove disposizioni: “Chiudono parrucchieri, centri estetici e servizi di mensa. Restano garantiti i servizi pubblici essenziali tra cui i trasporti e i servizi di pubblica utilità. Restano garantiti i trasporti. Chiudono i negozi, i bar, i pub e i ristoranti. Resta consentita la consegna a domicilio. Per le attività produttive va incentivato il più possibile il lavoro agile, incentivate le ferie e i permessi”. Le fabbriche resteranno aperte ma “con misure di sicurezza”.

“Abbiamo valutato che il COVID-19 può essere caratterizzato come una situazione pandemica”. Lo ha annunciato il capo dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus nel briefing da Ginevra sull’epidemia di coronavirus. “L’Oms ha valutato questa epidemia giorno dopo giorno e siamo profondamente preoccupati sia dai livelli allarmanti di diffusione e gravità, sia dai livelli allarmanti di inazione“.

(Ansa)

🔴 EMERGENZA CORONAVIRUS: ULTERIORI MISURE ANNUNCIATE DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Il Presidente del Consiglio Conte ha appena annunciato nuovi provvedimenti ancora più restrittivi, volti a contenere il contagio:

❌ saranno chiusi tutti i negozi tranne quelli per i beni di prima necessità, come farmacie e alimentari.

✅ Resta consentita la consegna a domicilio per ristoranti, pizzerie, ecc.

❌Chiusi anche centri estetici, barbieri e parrucchiere.

✅ Saranno garantiti i trasporti.

❗Le industrie resteranno aperte ma con misure di sicurezza.

Correlati

