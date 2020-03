Contributi per le spese alimentari: quanti soldi arriveranno nei comuni della Bassa?

30 MARZO 2020 – La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile ha emanato l’ordinanza 658 del 29 marzo 2020 con la quale vengono stanziati 400 milioni di euro per i Comuni italiani da contabilizzare nei bilanci a titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare. Saranno i sindaci, come ha spiegato il premier Conte, a fare in modo che il sostegno nella forma di buoni spesa arrivi il più in fretta possibile agli italiani.

I buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari o di prima necessità per le persone e le famiglie più in difficoltà.

Appena saranno comunicati i criteri per l’assegnazione, ogni si metterà immediatamente al lavoro per erogare questi buoni alimentari e per assicurarsi che vadano davvero a chi si trova in difficoltà.

Ad oggi nessuno ha ancora ricevuto informazioni sui criteri di erogazione. Vi terremo aggiornati su questo importante e necessario provvedimento mirato a dare una prima risposta a un bisogno urgente ed essenziale.

Per ora si sa solo quanti soldi arriveranno ai comuni

L’Associazione onData a questo URL https://github.com/ondata/covid19italia/blob/master/risorseSolidarietaAlimentare/README.md ha reso noto il documento che dettaglia le risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare, legate alla conseguenze dell’emergenza COVID-19.

La situazione per i Comuni della Bassa è la seguente:

