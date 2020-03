Coronavirus, 24 marzo: Nuovi contagi a San Felice (19), Novi (7) Mirandola (4), Finale Emilia e San Possidonio (3), San Prospero (2),Concordia (4), Nonantola (2), Cavezzo e Ravarino (1)

MARTEDì 24 MARZO 2020 – Nuovi contagi a San Felice (19), Novi (7) Mirandola (4), Finale Emilia e San Possidonio (3), San Prospero (2),Concordia (4), Nonantola (2), Cavezzo e Ravarino (1). E’ il bilancio dell’Ausl di Modena che fa il punto, martedì 24 marzo 2020, su quante persone sono risultate positive al Coronavorus nelle ultime 24 ore in provincia di Modena. Per quanto riguarda San Felice sul Panaro, il numero di diciannove nuovi infetti è particolarmente alto in relazione ai residenti.

In tutta la regione a martedì 24 marzo risultano 719 nuovi contagi.

Il numero di decessi nel Modenese è di 11, con tre persone del nostro territorio che purtroppo non ce l’hanno fatta a San Felice, a Novi di Modena e a Soliera

Ecco i nuovi contagi Comune per Comune

Bastiglia 0

Bomporto 0

Campogalliano 1

Camposanto 0

Carpi 28

Castelfranco E. 6

Castelnuovo R. 5

Castelvetro 0

Cavezzo 1

Concordia 4

Fanano 0

Finale Emilia 3

Fiorano M. 0

Fiumalbo 0

Formigine 11

Frassinoro 0

Guiglia 0

Lama Mocogno 1

Maranello 6

Marano 0

Medolla 0

Mirandola 4

Modena 44

Montecreto 0

Montefiorino 1

Montese 0

Nonantola 2

Novi 7

Palagano 1

Pavullo 6

Pievepelago 0

Polinago 2

Prignano 0

Ravarino 1

Riolunato 0

San Cesario S/P 0

San Felice S/P 19

San Possidonio 3

San Prospero 2

Sassuolo 17

Savignano S/P 2

Serramazzoni 3

Sestola 0

Soliera 3

Spilamberto 4

Vignola 3

Zocca 0

Non residenti in prov. 9

TOTALE 199

I nuovi decessi

Sono inserite nel conteggio regionale 11 persone decedute

Uomo, 1958, Carpi Uomo, 1943, Fiorano Donna, 1954, Soliera Donna, 1950, Novi di Modena Uomo, 1941, Modena Donna, 1928, Modena Uomo, 1937, Serramazzoni Uomo, 1933, Castelfranco Emilia Uomo, 1931, San Felice sul Panaro Donna, 1943, Castelnuovo Rangone Donna, 1945, Soliera

Guariti in provincia di Modena

In totale alla data di oggi sono 38 le persone guarite clinicamente, con alcune variazioni dovute a correzioni di residenza o di azienda sanitaria, di cui 2 con anche il doppio tampone negativo (casi del 17 marzo) Carpi 15 Castelnuovo R. 2 Concordia 1 Fanano 1 Maranello 1 Modena 6 Novi 1 Pavullo 1 San Prospero 1 Sassuolo 3 Soliera 1 Spilamberto 1 Vignola 2 Non residenti in prov/ non noto. 2 TOTALE 38

