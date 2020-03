Coronavirus: 3 nuovi casi a Mirandola, 2 a Nonantola, Bastiglia e Soliera, 1 a Camposanto, Cavezzo, Finale Emilia, Bomporto e Medolla

DOMENICA 22 MARZO 2020- Coronavirus, 3 nuovi casi a Mirandola, 2 a Nonantola, Bastiglia e Soliera, 1 a Camposanto, Cavezzo, Finale Emilia e Medolla. E’ il report dell’Ausl sui nuovi contagi relativo alle ultime 24 ore in a tutti i Comuni della nostra provincia. Per leggere cosa succede nel resto della regione, clicca qui

I nuovi contagi di oggi

In totale nel modenese oggi sono stati accertati 103 nuove infezioni, su cittadini che hanno dai 96 ai 22 anni di età. Di questi 103 pazeinti, in isolamento domiciliare ce ne sono 58, ricoverati in Terapia intensiva 5 e ricoverati in altri reparti 40

Ecco la divisione Comune per Comune dei nuovi contagi di oggi:

Bastiglia 2

Bomporto 1

Campogalliano 1

Camposanto 1

Carpi 11

Castelfranco E. 10

Castelnuovo R. 3

Castelvetro 0

Cavezzo 1

Concordia 0

Fanano 0

Finale Emilia 1

Fiorano M. 2

Fiumalbo 0

Formigine 6

Frassinoro 0

Guiglia 1

Lama Mocogno 2

Maranello 2

Marano 0

Medolla 1

Mirandola 3

Modena 26

Montecreto 0

Montefiorino 0

Montese 0

Nonantola 2

Novi 0

Palagano 0

Pavullo 3

Pievepelago 0

Polinago 1

Prignano 0

Ravarino 0

Riolunato 0

San Cesario S/P 0

San Felice S/P 0

San Possidonio 0

San Prospero 0

Sassuolo 5

Savignano S/P 0

Serramazzoni 2

Sestola 0

Soliera 2

Spilamberto 3

Vignola 5

Zocca 0

Non residenti in prov. 6

TOTALE 103

I decessi

Nelle ultime 24 ore si sono registrati in provincia di Modena 12 decessi. Si tratta di un uomo di 81 anni di Maranello, un uomo di 73 anni di Fiorano, un uomo di 77 anni di Castelfranco, un uomo di 84 anni di Soliera, una donna di 85 anni di Carpi, una donna di 99 anni di Modena, una donna di 79 anni di Modena, un uomo di 71 anni di Modena, una donna di 92 anni di Spilamberto, un uomo, di 57 anni di Vignola, un uomo di 76 anni di Formigine, un uomo di 87 anni di Sassuolo

Si precisa che il quadro clinico della persona del 1963 di Vignola presentava diversi fattori di rischio.

Guariti in provincia di Modena

In totale alla data di oggi sono 35 le persone guarite clinicamente, con alcune variazioni dovute a correzioni di residenza o di azienda sanitaria. di cui 2 con anche il doppio tampone positivo (casi del 17 marzo)

Carpi 14

Castelnuovo R. 2

Concordia 1

Fanano 1

Maranello 1

Modena 5

Novi 1

Pavullo 1

San Prospero 1

Sassuolo 3

Soliera 1

Spilamberto 1

Vignola 1

Non residenti in prov/ non noto. 2

TOTALE 35

